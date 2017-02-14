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Глава МИД КНР выразил соболезнования в связи с землетрясением на Филиппинах

Происшествия
В результате землетрясения погибли 15 человек
Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928 Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Пекин, 14 февраля 2017, 12:49 — REGNUM  Министр иностранных дел КНР Ван И направил телеграмму с соболезнованиями в адрес своего филиппинского коллеги Перфекто Ясая в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни 15 человек.

В сообщении главы внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Китай готов оказать филиппинской стороне любую помощь в ликвидации последствий природной катастрофы, пишет «Чжунго жибао».

«Народ Китая искренне соболезнует всем филиппинцам, потерявшим своих близких, получившим ранения и лишившимся своих домов. В столь тяжелое время жители Филиппин могут рассчитывать на руку помощи со стороны КНР», — отмечается в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, землетрясение магнитудой 6,9 произошло к востоку от города Суригао вечером 10 февраля. В результате инцидента погибли 15 человек, еще 90 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате землетрясения на Филиппинах погибли 15 человек

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