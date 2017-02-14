В Крыму полиция ликвидировала наркосеть по распространению «синтетики»

Саки, Крым, , 12:44 — REGNUM О ликвидации сети распространения синтетических наркотиков — «солей» — в городе Саки Республики Крым сообщил пресс-центр МВД России 14 февраля.

Как сообщается, операцию сотрудники сакской полиции провели в минувшие выходные, 11−12 февраля.

В межрайонный отдел МВД «Сакский» поступила оперативная информация о том, что один из жителей Раздольненского района Крыма занимается сбытом запрещенных веществ через интернет-сайты. Согласно данным, полученным правоохранителями, действовал мужчина на территории города Саки и в близлежащих населенных пунктах.

При проведении оперативно-разыскных действий подозреваемый, а также его сообщница, были задержаны. При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято 104 полимерных свёртка с порошкообразным веществом белого цвета. В мобильном телефоне у задержанного были обнаружены фотографии «закладок» — тайников с наркотиками. К моменту задержания злоумышленники успели разместить на территории Сак и Сакского района несколько десятков пакетов с наркотиком.

Сейчас в отношении задержанного молодого человека и девушки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Закон предусматривает для них наказание до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля уже в Симферополе полиция задержала местного жителя, который, по версии правоохранителей, являлся оператором сайта по продаже наркотиков.

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Активная торговля синтетическими наркотиками в последние месяцы стала большой проблемой для Крыма: по сообщениям жителей, стены домов на улицах крымских городов буквально изрисованы рекламой наркотиков. Бороться с этой проблемой пытаются — рекламу закрашивают, однако пока этих усилий явно недостаточно.

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