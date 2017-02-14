Четверо человек стали жертвами теракта в Багдаде

Багдад, , 12:36 — REGNUM Мощный взрыв прогремел 14 февраля на юге иракской столицы, в результате чего погибло по меньшей мере четыре человека, еще 14 получили ранения, заявили в полиции Багдада. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным правоохранительных органов, взрывчатка была заложена в припаркованном автомобиле, который был подорван в промышленной зоне города Эль-Байяа.

За теракт в районе, в котором проживает и суннитское, и шиитское население не взяла на себя ни одна группировка.