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В Ростове-на-Дону ребёнок насмерть отравился угарным газом: начата проверка

Происшествия
В больнице находятся мать девочки с 10-летним сыном

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 12:33 — REGNUM  

В Ростове-на-Дону от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 14 февраля, ЧП произошло накануне в многоэтажке, расположенной на проспекте 40-летия Победы.

Известно, что вместе с малышкой в квартире находились её мать и 10-летний брат. Они были госпитализированы. По предварительным данным, трагедия произошла в результате нарушения эксплуатации колонки и газовой печи, расположенных в квартире.

Детали произошедшего выясняются. Следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в декабре прошлого года в Ростове-на-Дону семья из трех человек в частном доме отравилась угарным газом. Спасти никого не удалось. В дымоходе, соединенном с отопительным котлом, было найдено большое количество постороннего мусора.

Ранее по теме: На Дону семья из четырех человек отравилась угарным газом, погиб ребёнок

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области три человека отравились угарным газом в жилом доме

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Отравления угарным газом
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