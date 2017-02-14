Дикая лисица напала на школьника в Кирове

Киров, , 12:19 — REGNUM Лисица напала на школьника в слободе Дымково города Кирова. Существует вероятность, что животное больно бешенством, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Кировской области.

«11 февраля текущего года в слободе Дымково города Кирова на школьника напала лиса, предположительно бешеная», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшему ребёнку оказали необходимую медпомощь. Мальчик находится под наблюдением врачей.

Следователи проводят доследственную проверку по факту нападения на ребёнка дикого животного. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кировской области отстреливают волков. За минувший год в охотничьих угодьях региона отстреляно 253 хищника.

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