Коррупция на Ставрополье: Адвокат обвинен в мошенничестве на 3 млн рублей

Дело расследовано и отправлено в суд на рассмотрение

Ставрополь, , 11:55 — REGNUM



В Ставропольском крае под суд пойдет адвокат, подозреваемый в мошенничестве на сумму свыше 3 млн рублей. Следствию известно о двух фактах мошенничества адвоката.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, адвокат города Пятигорска работала с подозреваемыми в подделке акцизных марок. Она убедила их, что может подкупить полицейских за 300 тысяч рублей, которые они ей должны передать. За это дело в отношени подохзреваемых возбуждено не будет.

На самом деле, женщина деньги просто присвоила. При получении денег она была задержана.

Расследуя это дело выяснилось также, что в ноябре 2012 года адвокат заключила соглашение с индивидуальным предпринимателем об оказании юридической помощи в качестве представителя для проведения в суде процедуры банкротства.

Она получила от бизнесмена 2,85 млн рублей, из которых 850 тысяч рублей за оказание юридических услуг и 2 миллиона рублей якобы для передачи арбитражному управляющему.

На самом деле она не подавала документы о банкротстве индивидуального предпринимателя в Арбитражный суд края. Все деньги женщина присвоила себе.

Дело расследовано. В суде будет представлена запись переговоров адвоката с потерпевшими. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем уйдет в суд.

В начале февраля ИА REGNUM сообщало о другом деле о коррупции адвоката, которое ушло в суд. В Шпаковском районе адвокат обещала подсудимому подкупить судей за 2 млн рублей и за эту услугу потребовала еще 250 тыс. рублей.

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В конце минувшего года суд на Ставрополье принял к рассмотрению дело об обмане полицейского и адвоката. Следствие располагает данными, что адвокат и дознаватель местной полиции вымогали у полицейского полмиллиона рублей, сообщив ему, что в отношении него хотят возбудить дело и обвиняемые якобы могут на это повлиять.

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В октябре минувшего года адвоката осудили на 1,5 года условно за попытку мошенничества на сумму 700 тыс. рублей якобы для следователя управления Наркоконтроля.

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Той же осенью под подозрение попала другой адвокат, потребовавшая якобы за переквалификацию статьи подозреваемого 400 тыс. рублей.

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