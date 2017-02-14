По факту нападения на инкассаторов в Москве возбуждено уголовное дело

Москва, , 11:53 — REGNUM На северо-востоке Москвы сотрудники службы инкассации подверглись нападению группы злоумышленников, при этом один из нападавших был застрелен. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает 14 февраля Главное следственное управление СКР по Москве.

Инцидент произошел в районе улицы Римского-Корсакова. На инкассаторов, находившихся при исполнении служебных обязанностей напали трое вооруженных мужчин. Произошла перестрелка, один из грабителей получил смертельное ранение, остальным удалось скрыться.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей.

Как уточняет НТВ, грабители напали на инкассаторов «Почты России», при этом ранение получил один из сотрудников инкассации. В столице объявлен план «Перехват» — стражи порядка разыскивают автомобиль Mercedes, в который сели злоумышленники. Удалось ли им похитить деньги, пока неизвестно.

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