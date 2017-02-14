Екатеринбург-2016: куда пошла преступность

Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM В столице Среднего Урала по итогам прошлого года уровень преступности по отношению к 2015 году снизился на 15,2%. Об этом заявил начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов во время своего выступления на заседании городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что всего в 2016 году было зарегистрировано 19,3 тысячи преступлений. При этом, по словам главы УМВД, увеличилось число преступлений, связанных с хранением и распространением наркотиков, количество убийств осталось на прошлогоднем уровне и на 7% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Игорь Трифонов заявил о сокращении в 2016 году количества дорожно-транспортных происшествий на десять процентов, в которых пострадали граждане, и на 6,5% с погибшими.

Также глава УМВД Екатеринбурга сообщил о снижении бытовых преступлений по уголовному законодательству и о росте административных правонарушений по тем статьям, которые были декриминализованы и ранее квалифицировались статьями Уголовного кодекса.

Добавим, что после этого между председателем городской думы Евгением Ройзманом и депутатом Олегом Хабибуллиным возникла словесная перепалка. Мэр заявил депутату, что «понятно, чего вы добиваетесь», а народный избранник в ответ сообщил главе города, что он «уже давно позорит наш город», сообщает издание Накануне.RU.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главы города Евгения Ройзмана заявил о том, что в первые дни после декриминализации ст.116 УК РФ в отношении «близких лиц» 7 февраля 2017 года, якобы количество выездов полиции на бытовые конфликты в Екатеринбурге увеличилось более чем в два раза. При этом он не сослался на источник такой «статистики».

Отметим, что в течение всего 2016 года ст. 116 УК РФ «Побои» в отношении «близких лиц» оставалось уголовным преступлением, а переведены из УК в КоАП они были только в начале 2017 года.

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