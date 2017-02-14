В Югре чиновница попалась на крупной взятке

Радужный, Югра, , 11:51 — REGNUM Замглавы администрации города Радужного (ХМАО) задержана за взятку. Следствие подозревает чиновницу в содействии в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для управляющей компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

По версии следствия, вчера, 13 февраля замглавы администрации Сафира Курбанова получила от представителя управляющей компании взятку в размере 250 тысяч рублей за содействие в установлении выгодных тарифов для одной из УК. На данный момент чиновница задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). К ответственности будет привлечен и передававший взятку.

Глава города Радужный Сергей Баскаков был в курсе оперативной разработки своей подчиненной и помогал правоохранителям, сообщает сетевое издание регионального правительства «Новости Югры».