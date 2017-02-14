Администрация Донецка уточнила место взрыва в городе

ЧП произошло во вторник, 14 февраля, в Куйбышевском районе

Донецк, , 11:32 — REGNUM Мощный взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого завода химических изделий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

ЧП произошло во вторник, 14 февраля, в Куйбышевском районе.

«По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте происшествия.

«Причины устанавливаются с руководством завода», — отмечается в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 февраля в Донецке произошел мощный взрыв.

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