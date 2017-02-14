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Экстренная посадка: Самолёт из Москвы с больным ребёнком сел в Волгограде

Происшествия
Маленький пассажир госпитализирован
Посадка
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Посадка

Волгоград, 14 февраля 2017, 11:25 — REGNUM  Самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, был вынужден приземлиться в Волгограде. Решение совершить экстренную посадку экипаж лайнера принял из-за ребёнка. По информации пресс-службы ОАО «Международный аэропорт Волгограда», пятилетнему пассажиру Boeing-737−800 авиакомпании «Победа» стало плохо.

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Инцидент произошел накануне вечером, 13 февраля. Ребенка после приземления самолета доставили в больницу. По предварительным данным, у него диагностировано осложнение инфекционного заболевания, пишет информационное издание «Волга-Медиа».

Спустя час самолет отправился в пункт назначения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экстренную посадку в аэропорту Волгограда в марте прошлого года совершил самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Волгограда в Саратов. Причиной стала техническая неисправность. Самолет Як-42 вылетел из Волгограда по расписанию, но спустя менее 20 минут ему пришлось вернуться в пункт отправки. Никто не пострадал.

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