В Москве на инкассаторов напали неизвестные — СМИ Происшествия В ходе перестрелки один из грабителей убит

Москва, , 11:06 — REGNUM В Москве неизвестные напали на инкассаторов «Почты России», сообщает НТВ. Инцидент произошел на улице Римского-Корсакова. В ходе перестрелки один из грабителей убит. По предварительным данным, ранены сотрудники службы инкассации. Подробности происшествия уточняются. Были ли украдены деньги — неизвестно. Нападавшие скрылись на автомобиле Mercedes, объявлен план «Перехват».

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