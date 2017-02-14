Названы основные версии обрушения дороги во Владивостоке

С начала прошлого года застройщика оштрафовали более чем на полмиллиона рублей

Владивосток, , 11:14 — REGNUM Обрушение подпорной стены и части автомобильной дороги во Владивостоке могло произойти из-за несоблюдения технологии устройства ограждения котлована или ошибки в расчётах. Такое заявление сделали специалисты инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Известно также, что застройщик — ООО «Каскад-Строй» — неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения.

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«Возможные причины обрушения связаны с несоблюдением технологии устройства ограждения котлована. Также не исключаются ошибки в расчётах несущей способности подпорной стены при разработке проектной документации», — говорится в сообщении краевой инспекции.

На данный момент известно, что «Каскад-Строй» возводит на соседних участках многоквартирный жилой дом и многоярусную парковку. Во время последней проверки, которая была проведена представителями инспекции 11 января, застройщик производил шпунтовое ограждение стены. На момент обрушения, которое произошло сегодня, 14 февраля, на строительной площадке под защитной ограждающей стенкой велась разработка грунта.

В инспекции также отметили, что указанная организация в ходе строительства дома и парковки уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов и проектной документации. В общей же сложности с начала 2016 года сумма штрафов за нарушения в области долевого строительства составила 660 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник днём, 14 февраля, на улице Станюковича во Владивостоке произошло обрушение подпорной стенки и части автомобильной дороги. Глубина провала составила около 20 метров, ширина — около 15 метров. Место происшествия оцеплено, по предварительным данным, никто не пострадал.