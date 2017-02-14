В Донецке произошел сильный взрыв
Подробности случившегося выясняются
Донецк, 14 февраля 2017, 10:42 — REGNUM В Донецке произошел мощный взрыв, сообщил в своем Twitter военкор Александр Коц.
По данным Life, взрыв прогремел в районе второй площадки. Что стало его причиной — неизвестно.
Подробности случившегося выясняются.
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