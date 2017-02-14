В Москве движение поездов на салатовой ветке метро восстанавливается
Были увеличены интервалы движения поездов от станции «Марьина роща» до «Петровско-Разумовской»
Москва, 14 февраля 2017, 10:39 — REGNUM В Москве в график входит движение поездов на Люблинско-Дмитровской ветке метрополитена, где ранее произошел сбой, сообщает пресс-служба метро Telegram.
Из-за подозрения на неисправность состава были увеличены интервалы движения поездов от станции «Марьина роща» до «Петровско-Разумовской».
Движение поездов по графику восстанавливается.
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