Самолет Ош — Москва экстренно приземлился в аэропорту вылета

Причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок

Ош, Киргизия, , 10:32 — REGNUM В Киргизии пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту «Манас» из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает РЕН ТВ.

Самолет авиакомпании «Глобус» вылетел из Оша в Москву 14 февраля. Через несколько минут после взлета одной из женщин стало плохо и экипаж принял решение вернуться.

Пассажирку передали медицинским работникам, после чего самолет продолжил выполнять рейс. Проблем технического характера с Boeing 737 не было.