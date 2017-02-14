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Восточно-Сибирская ЖД расследует причины схода с рельсов вагонов с углём

Происшествия
С рельсов сошли 15 вагонов
Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888 Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Иркутск, 14 февраля 2017, 10:12 — REGNUM  Пятнадцать вагонов с углём сошло с рельсов в Иркутской области сегодня, 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«Сегодня, 14 февраля 2017 года, в 07:15 мск на участке Камышет [Нижнеудинский район] — Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда», — сообщил в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Экологической угрозы в связи со случившемся нет.

Сейчас на указанном участке движения железнодорожного транспорта нет. На место ЧП со станций Тайшет и Нижнеудинск направлены восстановительные поезда. Причины случившегося расследуются: для этого созвана специальная комиссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля девять вагонов с углём сошли с рельсов в Амурской области на железнодорожном перегоне. В результате ЧП никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурской области выясняют причину схода с рельсов девяти вагонов с углём

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