Восточно-Сибирская ЖД расследует причины схода с рельсов вагонов с углём

Иркутск, , 10:12 — REGNUM Пятнадцать вагонов с углём сошло с рельсов в Иркутской области сегодня, 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«Сегодня, 14 февраля 2017 года, в 07:15 мск на участке Камышет [Нижнеудинский район] — Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда», — сообщил в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Экологической угрозы в связи со случившемся нет.

Сейчас на указанном участке движения железнодорожного транспорта нет. На место ЧП со станций Тайшет и Нижнеудинск направлены восстановительные поезда. Причины случившегося расследуются: для этого созвана специальная комиссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля девять вагонов с углём сошли с рельсов в Амурской области на железнодорожном перегоне. В результате ЧП никто не пострадал.

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