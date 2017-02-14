В Чебоксарах за двое суток может выпасть до 60% месячной нормы осадков

В Чувашии наиболее сильные осадки ожидаются в Ядринском, Красночетайском, Шумерлинском и Порецком районах

Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии ближайшие два дня будут идти снегопады. Это связано с тем, что погоду на Европейской территории России будет определять северный циклон, центр которого пройдет через Карелию, Нижегородскую область и спустится к низовьям Волги, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Во все регионы, которые окажутся на его пути, он принесет снегопады с метелями. В Чувашии наиболее сильные осадки ожидаются в Ядринском, Красночетайском, Шумерлинском и Порецком районах.

По прогнозам, в Чебоксарах за двое суток может выпасть от 9 до 12 мм влаги — это 60% февральской нормы. Скорость юго-западного ветра местами будет достигать 14−19 метров в секунду. Температура воздуха составит −5…−10 градусов мороза. По данным мэрии Чебоксар, 15 февраля в столице будет облачно, ожидается небольшой снег при температуре ночью −9…−14 градусов, днем −4…−9 градусов мороза. 16 февраля прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Температура воздуха составит ночью −9…−14 градусов, днем −5…−10 градусов.

В Чувашии 16−17 февраля под влиянием антициклона погода улучшится. Выглянет солнце, утихнет ветер и ненадолго подморозит. В ночь с 16 на 17 февраля ожидается −14…−19 градусов мороза.

В выходные дни, 18−19 февраля, атмосферные фронты североатлантического циклона снова принесут усиление ветра, мокрый снег и резкое повышение температуры воздуха до нулевой отметки.