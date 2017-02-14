Пензенцы 660 раз нарушили закон о противодействии экстремизму

В 2016 году

Пенза, , 10:00 — REGNUM В Пензенской области в 2016 году выявлено 660 нарушений законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. Такие данные приводит пресс-служба прокуратуры региона, сообщает ИА REGNUM.

С целью их устранения нарушений внесено 107 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 103 лица. Прокурорами принесено 2 протеста, в суд направлено 11 исков и заявлений. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 10 лиц.

Так, прокурором Лопатинского района выявлен факт распространения экстремисткой литературы имам — хатыбом мечети в селе Старый Карлыган. В отношении указанного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи на руководителя религиозной организации наложен административный штраф в размере 1000 рублей. Постановление вступило в законную силу. Экстремистская литература конфискована.

Аналогичные 3 дела об административных правонарушениях возбуждены прокуратурой Сосновоборского района по результатам проверок в мечетях в селе Индерка. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Надзор за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры области.