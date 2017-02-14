Во Владивостоке у стройки высотного здания провалился грунт
Размер провала 10 на 50 метров, глубина до 20 метров
Владивосток, 14 февраля 2017, 09:50 — REGNUM Во Владивостоке выясняются причины провала грунта возле места строительства высотного здания, сообщает региональный главк МЧС РФ.
По предварительным данным, пострадавших нет. Грунт провалился около 6:30 мск на участке в районе дома 28А по ул. Станюковича.
Размер провала 10 на 50 метров, глубина до 20 метров, уточняет ведомство. Часть улицы Станюковича осела в сторону берега моря. Зона происшествия оцеплена полицией, из ближайших зданий эвакуированы люди.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
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