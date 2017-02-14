Гражданин РФ задержан в Таиланде по подозрению в ввозе наркотиков

По версии следствия, он должен был получить 2,3 кг кокаина

Бангкок, , 09:48 — REGNUM Власти королевства Таиланд задержали российского гражданина Михаила Шабанова и гражданку Эквадора по подозрению в ввозе наркотиков на территорию страны. Об этом сообщает RT.

Представительница южноамериканской республики была задержана первой — в международном аэропорту Бангкока «Суваннапхум». В ее багаже обнаружили 2,3 кг кокаина. Затем правоохранители прибыли в гостиницу, где остановился 30-летний житель России. По версии следствия, именно ему эквадорка должна была передать наркотик. Сам Шабанов отрицает вину.

Как уточнил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, гражданин России был задержан 12 февраля. Власти страны в рабочем порядке уведомили об этом дипломатов. Соснов добавил, что Шабанову окажут необходимую консульскую помощь.