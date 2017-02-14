В Киргизии спасатели вытащили семь человек из-под снежного завала
Лавина объемом более 3 тыс. кубометров снега обрушилась на участок дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек
Дараут-Курган, Киргизия, 14 февраля 2017, 09:44 — REGNUM В Киргизии сотрудники МЧС и милиции освободили семь человек из двух машин, оказавшихся под завалом из-за схода лавины на дорогу, сообщает пресс-служба МЧС страны 14 февраля.
Инцидент произошел в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии. Лавина объемом более 3 тыс. кубометров снега обрушилась на участок дороги Дароот-Коргон — Чак — Жаштилек.
Под снежным завалом оказались два автомобиля — Daewoo Matiz и «Нива». Все пассажиры спасены, пострадавших нет.
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