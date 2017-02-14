Палочная система в саратовской полиции: выявлены скрытые преступления

За январь — начало февраля 2017 года в Ртищевском районе выявлено 14 преступлений, скрытых от учета сотрудниками полиции

Саратов, , 09:43 — REGNUM В Ртищевском районе ходе прокурорской проверки выявлены факты укрытия преступлений от учета путем необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Так, 14 ноября 2016 года в отдел полиции поступило заявление гражданина о мошенничестве. Заявитель указал, что на сайте в сети Интернет он увидел объявление о продаже фотокамеры марки «Canon» стоимостью 80 тыс. рублей. Собственник фотокамеры предложил ему перечислить указанную сумму на номер банковской карты, что он и сделал, однако фотокамеру так и не получил.

По данному факту оперуполномоченным отдела полиции проводилась проверка в порядке ст.ст. 144−145 УПК РФ, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Данное решение прокурором отменено, материал возвращен в отдел полиции для проведения дополнительной проверки, и в связи с имеющимися достаточными основаниями дано требование о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ. По результатам дополнительно проведенной проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

Всего за истекший период 2017 года межрайонной прокуратурой выявлено и дополнительно поставлено на учет 14 преступлений анализируемой категории, укрытых от учета сотрудниками полиции, отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

В целях устранения нарушений закона прокурором в адрес начальника МО МВД РФ «Ртищевский» внесены представления с требованием привлечения виновных сотрудников полиции к дисциплинарной ответственности.