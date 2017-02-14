В Саратове арестованы трое мужчин, пытавшихся изнасиловать врача скорой

Саратов, , 09:25 — REGNUM В Саратове продолжается расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в незаконном лишении свободы фельдшера скорой помощи и покушении на ее изнасилование. 13 февраля судом удовлетворены ходатайства следователя регионального СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу трем фигурантам уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, днем 11 февраля 2017 года фельдшер скрой прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной в Саратове, в связи с поступившим сообщением о высоком артериальном давлении у 41-летнего мужчины. Кроме него в квартире находились четверо его знакомых мужчин. После того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний хозяин закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит.

Испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру скорой, которая передала данные сведения в полицию. В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения.

Кроме того, мужчины не выпускали медицинского работника из квартиры. Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов противоправные действия злоумышленников были пресечены. Сотрудник скорой была освобождена, однако до сих пор женщина находится в тяжелом психологическом состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

«К сожалению, в последнее время медики, исполняющие свои профессиональные обязанности, часто становятся жертвами преступных посягательств в разных регионах страны. Люди самой гуманной профессии на земле — врачи, которые в любое время спешат нам на помощь, спасают жизни наших родных и близких, подвергаются циничным и дерзким нападениям со стороны персонажей, которых иначе как «отморозками» и не назовёшь. Будь то банальный «хам на дороге», который не пропускает машину «скорой», или намеренное нападение из хулиганских побуждений. Не так давно в Санкт-Петербурге было завершено расследование в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством в отношении водителя «скорой помощи». Или как во Владимирской области, когда пациент набросился с кулаками на тех, кто пытался оказать ему помощь. Ситуация дошла до того, что медики, защищающие нас с вами, теперь сами просят защиты у государства и общества», — отмечают в пресс-службе СУ СКР региона.

Председатель Следственного комитета потребовал от своих подчинённых по всей стране жёстко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности, проверять каждое такое сообщение и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.

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