Число жертв ДТП с участием автобуса на Тайване возросло до 34 человек

Тайбэй, , 08:51 — REGNUM Правоохранительные органы Тайваня подтвердили гибель 34 местных жителей в результате опрокидывания туристического автобуса на трассе неподалеку от Тайбэя. По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя автобуса.

ЧП произошло 13 февраля примерно в 21:00 по местному времени. В результате несоблюдения скоростного режима на горной дороге автобус с 44 людьми на борту вылетел за пределы трассы. Прибывшие к месту ДТП спасатели обнаружили тела 30 пассажиров, еше 4 человека скончались в больнице, пишет «Наньцзао жибао».

По словам представителя дорожной полиции Ма Линвэня, авария произошла на опасном участке трассы, ограничение скорости на котором составляло 40 км/ч. Следователи пока не могут сказать, какой была скорость автобуса, однако подозревают, что она была резко выше разрешенной.Как сообщало ИА REGNUM ранее, следователи дорожной полиции считают наиболее вероятной причиной аварии автобуса на автомагистрали в Тайбэе превышение скоростного режима.

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