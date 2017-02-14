6 подростков пострадали в ДТП с микроавтобусом в Коми

Сыктывкар, , 08:37 — REGNUM 13 февраля 2017 года в Усть-Вымском районе на участке автомобильной дороги направлением «Сыктывкар-Ухта» произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого шестеро подростков в возрасте 12−16 лет, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).