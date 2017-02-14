Волгоградская область готовится к высокому паводку

Волгоград, , 08:11 — REGNUM Это весной в Волгоградской области паводок прогнозируется высокий. Об этом позволяет говорить большое количество снега, которое выпало зимой на территории Волго-Камского бассейна. Чтобы не допустить серьезных последствий от таяния снегов, в регионе уже началась подготовка к половодью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 14 февраля, этот вопрос стал главной темой оперативного совещания, которое накануне провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В регионе для предотвращения возможного ущерба будет разработан и реализован комплекс профилактических мероприятий. Такую задачу поставил глава региона. Особое внимание обратят на информирование населения, состояние дежурных расчетов. Будет проверено и состояние гидротехнических сооружений, искусственных водоемов и плотин на них.

Напомним, в конце прошлого года в Волгоградской области был завершен капитальный ремонт четырех водосбросных сооружений, еще на трех объектах работы подходили к концу — это плотины на прудах Сысоевский, Зенкин и Новый (Карпячий). Эти устройства предназначены для сброса излишка воды, которая образуется во время весеннего таяния снегов. Работы проводились на гидротехнических сооружениях в Октябрьском, Жирновском, Руднянском, Киквидзенском и Суровикинском районах. Стоимость проектов составляет 70 миллионов рублей. Как пояснили в областном комитете природных ресурсов и экологии, ремонт небольших плотин позволит защитить от возможных затоплений более 1,3 тыс. человек, проживающих вблизи водоемов.

В общей сложности до 2020 года на территории волгоградского региона планируется отремонтировать более 50 малых плотин. Они не имеют собственников, в обязанности которых входило бы содержание и обслуживание гидросооружений. Обновление гидротехнических систем проводится в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ».

Как сообщили в областном комитете природных ресурсов и экологии, в этом году капитальный ремонт проводился на гидротехнических сооружениях в Октябрьском, Жирновском, Руднянском, Киквидзенском и Суровикинском районах. Стоимость проектов составляет 70 миллионов рублей. Ремонт небольших плотин позволит защитить от возможных затоплений более 1300 человек, проживающих вблизи водоемов.