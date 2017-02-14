Камчатские экстремалы «потеряли» подо льдом машину и снегоход

Петропавловск-Камчатский, , 08:26 — REGNUM На Камчатке без человеческих жертв обошелся инцидент на одной из рек недалеко от Петропавловска-Камчатского, где под лед провалились легковая машина и снегоход. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение очевидцев в социальных сетях, всем людям вовремя удалось покинуть транспорт.

Все случилось в районе поселка Авача в Авачинском заливе недалеко от устья реки. Там лед не выдержал и начал трескаться. В итоге легковая машина ушла под воду, а потом и снегоход. Последний владельцам все же удалось вытащить из-подо льда. Никто из людей не пострадал. «Спасатели в данных случаях не привлекались, сообщений к нам не поступало», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

Отметим, что в выходные дни на реках Камчатки собирается много людей, которые, как правило, рыбачат. Однако местные спасатели постоянно проводят рейды и просят их не выезжать на лед на транспорте. Для передвижения человека толщины покрытия хватает, но под тяжестью машин лед трескается. Доказательством тому и послужил случай с автомобилем и снегоходом в поселке Авача.