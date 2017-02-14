‍В Амурской области три человека насмерть отравились метанолом

Сковородино, Амурская область, , 07:46 — REGNUM Три жителя города Сковородино (Амурская область) скончались в результате отравления метиловым спиртом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Амурской области.

Отравление произошло 11 февраля. Два жителя Сковородино были госпитализированы с острым отравлением, и вскоре умерли в медицинском учреждении — врачи не смогли спасти их.

«Кроме этого в этот же день в квартире одного из домов указанного населенного пункта было обнаружено тело женщины 1991 года рождения. По имеющимся данным все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, при этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола», — сообщили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В рамках уголовного дела следователи выясняют подробности и причины случившегося.

Напомним, массовое отравление людей содержащей метиловый спирт жидкостью произошло в декабре минувшего года в Иркутской области. Тогда в столице региона отравились 123 человека, причём 76 — насмерть.

Иркутчане отравились спиртосодержащим концентратом для принятия ванн «Боярышник». Следователи в ходе уголовного дела обнаружили в пригороде Иркутска подпольный цех по розливу жидкости, а позднее — цех в городе Шелехове (Иркутская область).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на заседании круглого стола заявил, что в России снижается смертность от алкоголя.

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