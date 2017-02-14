В Амурской области метанол убил троих человек

Благовещенск, , 07:48 — REGNUM В амурском городе Сковородино двое мужчин и девушка погибли после употребления жидкости с содержанием метанола. По данным областного министерства здравоохранения, выпитые гражданами дозы в существенной мере превысили смертельные, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На данный момент в случившемся разбираются следственные органы.

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Три человека поступили в городскую больницу ночью 11 февраля без сознания. Первый — мужчина 1974 года рождения — был доставлен в учреждение здравоохранения примерно в час ночи в состоянии алкогольных опьянения и комы. Медики провели реанимационные мероприятия, однако амурчанин погиб.

Уже мёртвой в 5 утра привезли девушку 1991 года рождения. Около 9 утра в состоянии алкогольной комы поступил мужчина 1996 года рождения, его направили в реанимацию, но и он скончался.

«Анамнез собрать сразу не удалось, поскольку все поступили без сознания, все анализы были направлены в областную химлабораторию», — прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области.

К настоящему моменту установлена точная причина гибели троих жителей Сковородино. В жидкости, которую они употребили, метанол содержался в концентрации, превышающей смертельные.

«Сейчас в ситуации разбираются следственные органы», — добавили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области, как и в целом по стране, действует запрет на реализацию непищевых спиртосодержащих жидкостей. Начиная с 26 декабря 2016 года по 11 января 2017 года, на территории субъекта рейдовые проверки охватили 702 объекта торговли. Всего запрещённой к реализации непищевой спиртосодержащей продукции было выявлено почти 450 литров или 4 134 флакона.