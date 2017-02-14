СКР проводит проверку по факту ДТП с подростками-спортсменами в Коми

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего

Сыктывкар, , 07:10 — REGNUM В Усть-Вымском районе республики Коми организована доследственная проверка по факту аварии с микроавтобусом, в котором находились юные спортсмены. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ (СКР).

«13 февраля в Усть-Вымском районе республики Коми на участке автомобильной дороги по направлению «Сыктывкар-Ухта» произошло столкновение 3-х автомобилей, в результате которого шестеро подростков в возрасте 12−16 лет, находившиеся в одном из транспортных средств — микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.