Подтверждена гибель 8 человек при взрыве шахты в Китае

За последний час стало известно о гибели восьмерых горняков, трое по-прежнему числятся пропавшими без вести

Чанша, Китай, , 06:22 — REGNUM Местные власти подтвердили гибель восьмерых шахтеров при взрыве на угольной шахте в провинции Хунань, сообщает во вторник, 14 февраля газета Global Times.

Ранее уже стало известно, что на шахте находилось 29 человек, 17 из которых удалось незамедлительно эвакуировать после взрыва. При этом лишь один из них получил незначительные ранения. За последний час стало известно о гибели восьмерых горняков, трое по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Вице-губернатор провинции Хунань Ян Гуанжун лично возглавил спасательную операцию. Угольная шахта принадлежит компании Tengfei Coal Mine Co. Ltd, расположенной в местечке Доулишань близ города Ляньюань.

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