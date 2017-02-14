Комитет «За гражданские права» доложит президенту России о судебной системе

Москва, , 06:15 — REGNUM

Комитет «За гражданские права» приступил к подготовке доклада Президенту Российской Федерации о состоянии судебной системы страны и нарушениях прав граждан при рассмотрении всех видов судебных дел.

«Наша задача показать президенту России, что дело, которое было представлено ему на недавнем заседании Совета по правам человека, и от которого, по его же словам «просто волосы дыбом встают» не случайная ошибка отдельного нерадивого судьи, а ставшее уже обыденным явление, многократно повторяющееся в самых разных судах во всех уголках страны… В судах царит беспредел, порождённый безнаказанностью. Решения принимаются по неисследованным в заседании доказательствам, зачастую на основании своеобразно истолкованных норм Закона, а то и вовсе вопреки им. Всё это, помноженное на тесную коррупционную связь судов с правоохранительными органами, делает присутствие гражданина в суде при рассмотрении его дела пустой формальностью: Практически всегда судьи принимают решения исключительно из собственных предпочтений», указано в обращении Комитета «За гражданские права».

Примеров таких судебных разбирательств не счесть. Сам факт, что оправдательные приговоры составляют в России менее одного процента говорит об обвинительном уклоне в судейской практике. Причем, зачастую, в расчет не берется ни тяжесть содеянного, ни физическое состояние подсудимого.

Адвокатское сообщество отмечает, что доводы защиты заслушиваются формально. А защитников на судах превращают в сугубо декоративное приложение к действу с обвинительным уклоном. «Намерен поменять работу. Надоел судейский беспредел. Кропотливо собираешь факты, знакомишься с делом. Видишь, что человек не виноват или то, что ему вменяют несоизмеримо с реальной виной. А тебя просто не слушают. Перед клиентами неудобно», заявил корреспонденту ИА REGNUM оренбургский адвокат Наиль Х. Что касается судов Оренбургской области, то известна история, когда отчаявшийся адвокат, которому судья просто не давал говорить, встал и пошел по столам с кипой документов к судейскому месту. Но и это не помогло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше года находится в одном из СИЗО города Москвы бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин, который по заключению врачей, страдает тяжелой формой гипертонии и никакого лечения в тюрьме не получает. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Галина Глинкина, на неоднократные требования разрешить врачам посетить Гендина следовали отказы от администрации СИЗО. Лишь, когда он упал в обморок в камере, к нему допустили медиков, которые констатировали тяжелейшую форму гипертонии, требующую нахождение в стационаре. Кроме этого, Гендин страдает серьезными проблемами со зрением. И заболевание прогрессирует. Однако, его продолжают в состоянии гипертонических кризов вывозить на заседания судов, игнорируя жалобы, заключения медиков и ходатайства адвокатов. И подобных историй в российских тюрьмах десятки тысяч. Если не больше.

Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела по иску действующего сенатора Сергея Калашникова через… восемь лет после событий, которые легли в основу этой «криминальной истории». Почему все эти годы сенатор Калашников не обращался в правоохранительные органы — непонятно. Как не ясно в этом деле и многое другое. В 2008 году Сергей Калашников, ныне сенатор от Брянской области, а в то время председатель Фонда социального страхования РФ, выступил в качестве инвестора проекта строительства коттеджного поселка на сумму 600 млн.руб. Проект реализовывала фирма бизнесмена Олега Литвинцева. Согласно договоренности между ними, Калашников должен был сначала инвестировать 25 млн.руб., а после осуществить ряд более крупных траншей на общую сумму 600 млн.руб.

В 2009 году Калашников потребовал и получил для дальнейшего инвестирования проекта гарантии в виде земельных участков, стоимостью около 1 млрд.руб.принадлежащих компании Литвинцева. Когда Солнечногорский суд присудил вернуть эти участки владельцам как незаконно приобретенные, Калашников решил добиться возвращение денег, вложенных в бизнес. А, не получив их. потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Литвинцева. В ходе судебного разбирательства Литвинцев был признан виновным. По решению суда, его обязали вернуть 32,4 млн рублей Сергею Калашникову. Свидетелем по данному делу проходил Геннадий Гендин, причем суд не установил признаков соучастия его в этой истории.

И вдруг, в 2015 году, Сергей Калашников вновь подает иск на ту же сумму, но уже к Геннадию Гендину. Сам факт, что действующий сенатор Калашников, а в 2008 году — председатель Фонда социального страхования РФ, выступил в качестве инвестора проекта строительства коттеджного поселка на сумму в 600 миллионов рублей, вопросов у правоохранительных органов не вызвало. И не вызывает. Как и то, что Гендин не брал денег у Калашникова и всего лишь выполнял посреднические функции в коммерческой сделке. Получается, что вся вина Гендина состоит в том, что он познакомил чиновника и бизнесмена, между которыми позже возник финансовый конфликт.

«Единственной причиной привлечения Геннадия Гендина к уголовной ответственности в отсутствие доказательств его вины является статус Сергея Калашникова. Такой подход в силу требований Всеобщей декларации прав человека, Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом не допустим. Вина Гендина в совершении инкриминируемого ему деяния не доказана. А суд систематически нарушает права обвиняемого», указано в Апелляционной жалобе адвоката Дмитрия Салуквадзе в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда.

И это не единичный случай. Речь идет о системе нарушения прав граждан на справедливое судейское разбирательство. И хорошо, если человек выйдет живым из таких историй. Любой побывавший в местах лишения свободы знает, что если попавший туда имеет серьезное заболевание, то обратного пути нет. И это тоже суровые реалии российской правоохранительной системы.

Отметим, что в настоящее время Комитет Госдумы по развитию гражданского общества по поручению «Единой России» готовит поправки к закону «Об основах общественного контроля в РФ Парламентарии хотят расширить круг участников контроля, а также усилить защиту контролеров. Кроме того, эксперты предлагают внести поправки в УК и КоАП об ответственности за воспрепятствование деятельности контролеров, а также распространить общественный контроль на судебные и правоохранительные органы, сообщает Pravo.ru

Читайте ранее в этом сюжете: Кто превращает российские тюрьмы в хосписы?