Следователи: Причиной крушения автобуса на Тайване стала скорость

Тайбэй, , 06:13 — REGNUM Следователи дорожной полиции считают наиболее вероятной причиной аварии автобуса на автомагистрали в Тайбэе превышение скоростного режима, передает Reuters.

По словам представителя дорожной полиции Ма Линвэня, авария произошла на опасном участке трассы, ограничение скорости на котором составляло 40 км/ч. Следователи пока не могут сказать, какой была скорость автобуса, однако подозревают, что она была резко выше разрешенной.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник вечером на автомагистрали в Тайбэе опрокинулся туристический автобус с 44 пассажирами. По последним данным, число погибших составляет 32 человека, остальные туристы находятся в больницах.

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