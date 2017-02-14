75 сантиметров за сутки — штат Мэн засыпало снегом

Портленд, США, , 05:47 — REGNUM За сутки в штате Мэн на северо-востоке США выпало до 75 сантиметров снега — улицы городов, машины, входы в дома завалены сугробами, передает Associated Press.

Самое большое количество осадков за 24 часа зафиксировано в городе Кэри, недалеко от канадской границы. Чуть меньше осадков выпало в городе Декстер (71 см) и Айслэнд Фоллс (64 см).

Снегопад вызвал перепады электроснабжения — зафиксировано около 800 отключений электричества.

Из-за ненастья погиб 22-летний житель города Луисвилль, его убило деревом, которое обрушил сильный порыв ветра.

Ожидается, что снежная буря продлится еще в течение нескольких часов

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