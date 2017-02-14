Авария на плотине Оровилл: Эвакуированные жители могут не вернуться домой

«Люди просто паниковали, сигналили и орали друг на друга»

Оровилл, США, , 05:33 — REGNUM Около 200 тыс. жителей, эвакуированных из поселений вблизи аварийной плотины Оровилл в США могут не вернуться домой до окончания ее ремонта, передает Associated Press.

По информации журналистов, жителям было приказано оставаться в центрах эвакуации — несмотря на то, что уровень воды в озере Оровилл упал из-за пробоины, остается большой риск крупного затопления.

«У меня нет одежды… нет страховых полисов, нет денег, нет ничего», — возмущается Уоррен Нейфельд из Оровилла, который находился в городе Чико во время приказа об эвакуации.

К проведению эвакуации, которую местные власти называют «своевременной» и «достаточно упорядоченной» у граждан тоже есть вопросы.

«Люди просто паниковали, сигналили и орали друг на друга», — сообщает Патрик Минер из Лайв Оак.

«Это было почти как в кино «День независимости», все бежали, — делится впечатлениями Джоди Мэнли из Оливхерст. — Это был сюрреализм».

«У нас была бурная ночь», — говорит Кен Хаски, который после эвакуации выкурил первую сигарету за 12 лет воздержания от курения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проливных дождей и повышения уровня воды в реках в основном водоотводе плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния образовалась пробоина. В результате возник риск прорыва крупнейшей плотины США, высота которой достигает 230 метров.

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