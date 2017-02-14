История с приватизацией «Башнефти»: за что преследуют бизнесмена Мулюкова?

Предприниматель пострадал за то, что предал гласности факты нарушений в «Башнефти» до того, как была дана на это соответствующая «отмашка сверху»

Москва, , 05:12 — REGNUM История с приватизацией «Башнефти» уже обросла рядом скандалов. Самый громкий из них — дело бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. Теперь уже экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября минувшего года. Его взяли с поличным при получении взятки в размере $2 млн. В ходе следствия выяснилось, что экс-министр вымогал эти деньги у руководства «Роснефти» за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести «Башнефть», сообщало ранее ИА REGNUM

Месяцем ранее,. 14 октября 2016 года, московским сотрудникам «Башнефти» — российского нефтяного гиганта, ежегодные продажи которого превышали 9 миллиардов долларов — было приказано незамедлительно покинуть рабочие места. Представители нового владельца (компания «Роснефть»), искали свидетельства масштабных махинаций, которые, вероятно, совершались прежним менеджментом нефтяного гиганта. «Роснефть» приобрела «Башнефть» после серии коррупционных скандалов, куда оказались втянуты львиная доля российской элиты — от менеджмента «Башнефти» и АФК «Система» до сына бывшего главы Башкирии, сообщает издание Readrussia.сом.

Однако еще три года назад предприниматель Евгений Мулюков обратил внимание на незаконность ряда сделок, совершенных руководством компании Башнефть без согласования с её акционером, направив соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру, о чем ранее собщало ИА REGNUM. А в мае 2016 года бывший совладелец компании «Трейд Нафта» Евгений Мулюков направил уже руководству ФСБ и СКР заявления, где потребовал, чтобы была проведена проверка 400-миллиардной сделки на поставку продукции «Башнефти».

Адвокат Евгения Мулюкова, управляющий партнёр АБ «Соколов, Трусов и партнёры» Федор Трусов заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM , что его клиент располагает доказательствами, подтверждающими нарушение прав Российской Федерации как акционера ПАО «АНК «Башнефть». Речь идет о деятельности ООО «Трейд Нафта», ООО «Эксим Групп», Trubond Limited (Великобритания), ООО «Арктик Бункер» и Minco Interprises Limited (БВО). Осенью 2014 года с данными компаниями были заключены сделки на поставку нефтепродуктов «Башнефти» на сумму 443 млрд 145 млн рублей, что составило более 50% стоимости активов нефтяного гиганта. «С учетом размера сделок они должны были быть одобрены общим собранием акционеров АНК «Башнефть», а никак не Советом директоров и менеджментом в срочном порядке перед принятием решения арбитражным судом о передаче акций нефтяной компании государству», — уверен Фёдор Трусов. В настоящий момент проверка по данным фактам проводится в УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан.

В тоже время, как только Мулюков собрал досье на «Башнефть» и инициировал ряд проверок в ФАС и Прокуратуре, против него было выдвинуто несколько исков и уголовных дел, которые, как он считает, были инициированы прежним руководителем Башнефти Александром Корсиком и его бывшим компаньоном Михаилом Голубем. «Сейчас Евгений Мулюков живет в Лондоне, участвует в нескольких арбитражных разбирательствах с бывшим парнером Михаилом Голубем, а также пытается обелить свое имя и избежать уголовного преследования в России. Несмотря на то, что Совет директоров «Башнефти» уволил своего бывшего генерального директора, шансы Мулюкова малы: менее 0,1% приговоров, выносимых в России, являются оправдательными», заявил корреспонденту ИА REGNUM Федор Трусов.

Иными словами, Мулюков пострадал за то, что «бежал впереди паровоза», предал гласности факты нарушений в «Башнефти» до того, как была дана на это соответствующая «отмашка сверху».

Отметим, что 26 января 2017 года 18-й арбитражный апелляционный суд (Челябинск) принял постановление, отменившее предыдущее решение Арбитражного суда Республики Башкортостан и ФАСа по Республике Башкортостан, указав, что антимонопольный орган должен провести проверку по всем доводам Мулюкова о наличии в действиях «Башнефти» признаков нарушения антимонопольного законодательства, сообщает газета «Известия».

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