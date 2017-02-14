Взрыв на шахте в Китае: 11 человек числятся пропавшими

17 человек доставлено на поверхность, среди них один раненый, начата спасательная операция

Чанша, Китай, , 05:11 — REGNUM Одиннадцать человек пропали без вести в результате взрыва на угольной шахте близ города Лоуди провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает China Daily во вторник, 14 февраля.

Взрыв произошел в 1:37 ночи по местному времени на угольной шахте Цзуобао в городе Лоуди. В это время 29 человек работали под землей. Семнадцать горняков были подняты на поверхность невредимыми, один был ранен. Начата спасательная операция.

Напомним, что 3 февраля в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в результате воспламенения газовой смеси ожоги получили 5 шахтеров.

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