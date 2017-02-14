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В Китае раскрыта банда, сдававшая экзамены за других

Происшествия
По сообщениям полиции, она насчитывала порядка 20 человек, которым теперь грозит уголовное наказание

Пекин, 14 февраля 2017, 03:35 — REGNUM  Банда, сдававшая экзамены за других, была на днях арестована в китайском городе Хэншуэй провинции Хэбэй, сообщает 13 февраля China Daily.

Как сообщает издание, более 100 человек нелегально сдали вступительные экзамены в колледж для взрослых в октябре за деньги, которые они заплатили преступникам.

Главарь группировки по фамилии Чен искал по интернету абитуриентов, которые готовы были заплатить ему деньги за сдачу вступительных экзаменов. Цена за сдачу варьировалась между 2 000 и 3 000 юаней. Непосредственно сами сдающие получали порядка 100 — 500 юаней. Их специально инструктировали, как использовать поддельный допуск к экзамену и как действовать в случае, если их обнаружат.

По сообщениям полиции, банда насчитывала порядка 20 человек, включая студентов колледжа, которые помогали искать подельников. В 2015 году мошенничество на экзаменах было выделено в отдельную уголовную статью китайского законодательства.

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