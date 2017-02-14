Уровень воды в озере Оровилл в США снижается после аварии на плотине

Оровилл, США, , 02:24 — REGNUM Уровень воды в озере Оровилл после аварии на крупнейшей в США плотине начал постепенно снижаться, передаёт Associated Press.

Как отмечается, понижение уровня воды уменьшает риск разрушения плотины. Тем не менее, предписание местных властей об эвакуации жителей остаётся в силе, в трёх округах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, из-за проливных дождей и повышения уровня воды в реках в основном водоотводе плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния образовалась пробоина.

Ситуация усугубляется тем, что резервный канал плотины оказался выведен из строя почвенной эрозией и не может быть задействован по назначению. Возникла угроза прорыва плотины, высота которой достигает 230 метров.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил о введении режима чрезвычайного положения в округах Саттер, Бьютт и Юба, почти 190 тысячам человек было рекомендовано эвакуироваться из своих домов.

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