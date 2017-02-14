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Моряки, задержанные в Калькутте, возможно скоро вернутся в Китай

Происшествия
Судно Union Demeter, принадлежащее китайской компании Nanjing Tranvast Holdings Limited, было задержано по постановлению суда Мумбаи, поскольку другие суда компании Tranvast не смогли оплатить расходы на дозаправку в порту

Нанкин, Китай, 14 февраля 2017, 02:03 — REGNUM  Генеральное консульства Китая в индийской Калькутте пообещало, что 23 моряка, задержанные в индийском порту более чем на месяц, вскоре смогут вернуться на родину, сообщает 13 февраля Global Times.

Грузовое судно из китайского Наньтуна провинции Цзянсу было задержано в морском порту Хальдия на более чем 40 дней с двадцатью тремя членами экипажа на борту.

По сообщениям издания, запасы еды и питьевой воды на судне уже почти исчерпаны, а судно переполнено мусором и отходами. Местность, где они находятся, имеет повышенный риск заражения различного рода инфекционными заболеваниями. Судно отчалило от берегов Китая в июле 2016 года и удерживается с момента прихода в порт Хальдия в декабре.

Судно Union Demeter, принадлежащее китайской компании Nanjing Tranvast Holdings Limited, было задержано по постановлению суда Мумбаи, поскольку другие суда компании Tranvast не смогли оплатить расходы на дозаправку в порту, сообщил капитан Дай Сяосун.

За время простоя, компания разорилась. По словам капитана, моряки не получали зарплату по пять месяцев. В итоге накопилась сумма задолженности в 1,5 млн юаней.

Генеральное консульство в Калькутте заявило, что поддерживает связи с провинциальным правительством Цзянсу, ожидая, что члены команды вернутся в Китай в ближайшем будущем, сообщает издание.

Напомним, ИА REGNUM ранее сообщало о возвращении на родину китайского солдата, проведшего в Индии более сорока лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский солдат вернулся на родину после полувека, проведенного в Индии

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