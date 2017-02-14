В Невинномысске опасаются подтоплений во время паводков

Скопление мусора в реках затрудняет прохождение паводка по территории города и создает угрозу подтоплений

Ставрополь, , 03:18 — REGNUM



В городе Невинномысск Ставропольского края могут возникнуть подтопления во время паводков. Такие опасения прозвучали на совещании в региональном парламенте.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Думы Ставрополья, депутаты рассказали, что из-за скопления мусора в руслах рек на территории города возникает угроза подтоплений в ряде территорий.

Подтопления грозят в время прохождения паводков и половодья.

Заместитель председателя краевой Думы Виктор Гончаров считает необходимым включить Ставрополье в федеральную целевую программу на условиях софинансирования.

На прошлой неделе в региональном правительстве губернатор поручил завершить все противопаводковые мероприятия в муниципальных образованиях к 1 марта. Паспорта готовности гидротехнических сооружений должны быть оформлены в срок до 15 марта.