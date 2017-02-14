Почтовая фура загорелась на МКАД на западе Москвы

Москва, , 00:59 — REGNUM Грузовик, перевозивший почту, загорелся вечером 13 февраля на Московской кольцевой автодороге (МКАД), передаёт телеканал «Звезда» с ссылкой на столичное управление МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошёл на 58-м километре МКАД с внешней стороны. Кабина грузовика полностью выгорела. По предварительной информации, водитель не пострадал.

Установлено, что грузовик перевозил 15 тонн почтовых отправлений. Пострадали ли они в результате возгорания, на данный момент неизвестно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.