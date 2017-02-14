Автокатастрофа на Тайване: 30 погибших, 14 раненых

В автобусе находилось не менее 44 человек. Предполагается, что причиной аварии стало превышение скорости. Автобус протаранил ограждение в 9 часов вечера по местному времени и вылетел с шоссе

Тайбэй, , 00:29 — REGNUM По меньшей мере 30 человек погибли после опрокидывания туристического автобуса на автомагистрали в Тайбэе в понедельник вечером, сообщает China Daily 14 февраля.

В автобусе находилось не менее 44 человек, включая водителя, большинство из которых были пенсионерами. Пострадавшие, по информации властей, были доставлены в госпиталь, при этом в автобусе не было туристов с «материка» или других стран.

Автобус возвращался в город Тайчун из туристического тура. Предполагается, что причиной аварии стало превышение скорости. Автобус протаранил ограждение в 9 часов вечера по местному времени и вылетел с шоссе.