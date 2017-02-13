Налетчика на ювелирный магазин Ставрополья проверят на похожие преступления

Ставрополь, , 23:12 — REGNUM



Налетчика на ювелирный магазин города Георгиевска проверят на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным в городе и районе. Он был задержан по горячим следам во время дерзкого разбойного нападения на ювелирный магазин Георгиевска.

По факту разбойного нападения на ювелирный магазин возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД. Полиция предоставила видео совершенного в Георгиевске налета.

На видеоролике видно, что парень в медицинской маске подходит к магазину не очень уверенной походкой. После того, как он вошел в магазин, он направился к витрине и стал привлекать внимание продавца.

Девушка стала показывать ему украшения, после чего он достал из куртки пистолет (как впоследствии выяснилось, игрушечный), стал им размахивать, разбил витрину, быстрпо забрал украшения и попытался скрыться.

На кадрах также видно, как подоспевший хозяин магазина, рискуя жизнью, попытался заблокировать вход, чтобы не дать налетчику уйти с украшениями.

Полиция уже подсчитала сумму ущерба, которую мог нанести грабитель. Всего он успел схватить украшений на сумму более 60 тысяч рублей.

В полиции также сообщили, что задержанный по горячим следам подоспевшими росгвардейцами предполагаемый налетчик ранее был судим. Сейчас он арестован. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же МВД сообщило о другом преступлении в Георгиевском районе, связанном с хищением ювелирных украшений. В селе Краснокумском похититель, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, вынес оттуда 22 наименования драгоценностей на 120 тысяч рублей. У задержанного подозреваемого нашли часть украшений.

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