На Ставрополье столкнулись два пассажирских автобуса

Ставрополь, , 22:42 — REGNUM



В Ставрополе произошла автоавария с участием двух пассажирских автобусов. После столкновения двух пассажиров пришлось госпитализировать.

Авария произошла 13 февраля в 13:10 в самом центре краевой столицы на пересечении улицы Ленина и переулка Зоотехнический. Предположительно, водитель автобуса ПАЗ, следовавшего вниз по Ленина по маршруту №10, врезался в идущий впереди микроавтобус «Фиат» — тоже «Десятку».

Известно, что у автобуса «ПАЗ» была поломка, и он ехал без пассажиров к месту ремонта, сообщили корреспонденту ИА в региональном управлении ГИБДД.

В микроавтобусе находилось 12 пассажиров. Две 24-летние пассажирки «Фиата» получили травмы и были отправлены в больницу №4 Ставрополя.

Сейчас выясняются причины, обстоятельства аварии и вина водителей.

Отметим, что улица Ленина краевой столицы в дневной час пик достаточно загруженная транспортом. Нередко в районе Зоотехнического переулка образовываются пробки, в которых стоит и общественный транспорт.

С начала года ИА REGNUM сообщало уже о трех автоавариях в Ставрополе с участием пассажирского транспорта. Так, месяц назад, 13 января водитель маршрутного такси сбил четырехлетнего ребенка на автобусной остановке. На проспекте Юности водитель маршрутного такси тронулся с остановки, когда оттуда выходил четырехлетний мальчик с отцом. Мальчик соскользнул под колесо маршрутки и получил травмы во время движения транспорта.

Он был госпитализирован в реанимацию с переломом таза и ключицы.

17 января водитель маршрутного такси «ГАЗель», выезжая по проспекту Карла Маркса, поворачивал налево, на улицу Голенева мимо Аптеки Байгера, не предоставил преимущество автомобилю «Хонда Аккорд» и столкнулся с ним. 47-летний водитель иномарки получил травму головы.

3 февраля неподалеку от Ставрополя внедорожник столкнулся с маршруткой рейса «Ставрополь — Ростов-на-Дону». Один человек погиб. Все шесть пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Маршрутка столкнулась с внедорожником на Ставрополье: пассажиры в больнице