Названа террористическая группировка, совершившая теракт в Пакистане

Среди погибших были шесть сотрудников полиции

Исламабад, , 22:18 — REGNUM Пакистанская радикальная группировка «Джамаат уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Лахор, сообщает 13 февраля Agence France-Presse.

Представители боевиков заявили, что направили террориста-смертника для совершения теракта в городе Лахор. Боевики добавили, что за атакой в Лахоре последуют другие.

Напомним, три дня назад террористы заявили, что готовятся провести серию атак на правительственные объекты.

По меньшей мере 13 человек стали жертвами теракта в Лахоре, столице провинции Пенджаб, включая шесть сотрудников правоохранительных органов, еще 82 человека получили ранения.

Группировка «Джамаат уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) откололась от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также она присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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