В столице Крыма загорелся цех металлопластиковых изделий

Симферополь, , 21:36 — REGNUM Пожар в цехе по производству металлопластиковых изделий произошел в Симферополе (Крым) 13 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в одном из помещений цеха по производству металлопластиковых изделий на улице Москалева — сообщение о возгорании поступило в 18:28. Сотрудники цеха успели самостоятельно покинуть помещения, еще до прибытия пожарных.

К моменту приезда спасателей огонь уже успел распространиться на значительную площадь внутри цеха. Тушение огня осложнялось большой горючей загрузкой помещения — в цеху хранилось большое количество материалов для производства изделий из пластика.

Ликвидацию пожара сотрудники МЧС вели с трёх направлений. В 19:18 огонь удалось локализовать.

Пожар в общей сложности охватил 200 кв. м, повредил оборудование цеха, кровля, и металлопластиковые изделия. Размер ущерба нанесенного пожаром, устанавливается, на месте работают эксперты, которые выясняют причины возникновения пожара.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов, специалисты в радиусе 200−300 м от очага пожара произвели замеры предельно допустимой концентрации (ПДК) на предмет наличия опасных веществ в воздухе, превышения выявлено не было.