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Дети в Астрахани провалились под лёд: выжил только один

Происшествия
Воды реки Волги унесли жизнь ребёнка
Подо льдом
Иллюстрация: 30.mchs.gov.ru
Подо льдом

Астрахань, 14 февраля 2017, 00:19 — REGNUM  В Астрахани гулянье по льду на реке Волга стоило жизни малолетнему ребёнку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, трагедия разыгралась накануне днём в микрорайоне АЦКК.

Двух тонущих детей заметили охранники причала. Они сразу же бросились к ним на помощь. Мальчики слишком близко подошли к полынье на льду, и окрайка его обломилась. Спасти удалось только одного ребенка — пяти лет. Его жизни ничего не угрожает. А второй — шестилетний мальчик — скрылся под лёд. Его тело через несколько часов из воды извлекли водолазы.

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На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи. В настоящее время произошедшим занялось следствие. Процессуальная проверка проводится следственным отделом по Трусовскому району. Дознавателям предстоит установить, как дети оказались одни на реке. По предварительным данным, они гуляли по льду.

Добавим, что только за первые шесть месяцев 2016 года в Астраханской области утонули 16 человек. Среди них один ребенок.

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Происшествия на воде
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