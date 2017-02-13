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У жителя Ульяновска, вырубившего часть парка, арестовали 19 снегоходов

Происшествия
Ущерб муниципальному бюджету Ульяновска от действий злоумышленника составил более 17 млн рублей

Ульяновск, 13 февраля 2017, 21:14 — REGNUM  В Ульяновске осужден учредитель ООО «Сахаровские мельницы» Андрей Элатомцев организовавший вырубку деревьев в парке «Винновская роща».

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, ООО «Сахаровские мельницы» заключило с департаментом государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области договор аренды земельного участка, расположенного на границе с территорией памятника природы регионального значения «Винновская роща».

Спустя месяц Элатомцев организовал вырубку сырорастущих деревьев. При этом он не имел никаких разрешительных документов на проведение этих работ.

В результате были спилены 83 дерева редких пород, в том числе произраставших в «Винновской роще».

Ущерб муниципальному бюджету Ульяновска составил более 17 млн рублей.

Решением суда Элатомцев приговорен к 2 годам колонии общего режима.

Кроме того, наложен арест на принадлежащие ему автомобиль Porsche Cayenne, здания и сооружения производственной базы, 19 снегоходов и квадроциклов общей стоимостью свыше 23 млн рублей.

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